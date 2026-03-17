フジテレビ系情報ワイド「サン！シャイン」のメインキャスター・谷原章介さんは米国トランプ大統領が日本や中国、フランスなど5か国にホルムズ海峡への艦船出動を求めていることに対して、「勝手に始めた戦争に巻き込むな！」と激しく怒ったが（2026年3月16日放送）、翌17日の放送ではますます腹が立っているようだった。「火をつけた責任を取って消してください」放送の直前、トランプ氏のこんなSNS投稿が速報で入ってきた。「日