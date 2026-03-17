フランスのAIスタートアップのMistral AIが、数学的証明やソフトウェア仕様の検証などを支援するAIモデル「Leanstral」を公開しました。Leanstralは形式証明ツール「Lean 4」に対応したオープンソースのAIエージェントで、数学やプログラムの正しさを厳密に検証する「証明エンジニアリング」を支援することを目的としています。Leanstral: Open-Source foundation for trustworthy vibe-coding | Mistral AIhttps://mistral.ai/new