秋田朝日放送 秋田市の４０代男性が、株の投資を巡るＳＮＳ型詐欺で、現金あわせて５５０万円をだまし取られました。 警察によりますと、男性は去年＝２０２５年１２月、株に関するアプリをダウンロードしたところ、ＬＩＮＥのグループに誘導されました。 その後、指示に従い別の投資アプリをダウンロードし、株を購入するためとして指定された口座に２０万円を振り込みました。さらに「アプリ上の残高