インフレ率は2022年のピーク以降大幅に低下したものの、2025年後半には大幅に上昇。 インフレ率の上昇の一部は生産能力のひっ迫を反映 中東紛争により燃料価格が急騰しており、これが継続すればインフレ率を押し上げる要因 短期的なインフレ期待は既に上昇 理事会はインフレ率が当面目標を上回る状況が長く続く重大なリスク 供給力への圧力は、2025年後半の需要の勢いの高まりを一部反映。 民間需要の伸びは2025年後