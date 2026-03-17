豪ドル円利上げ発表直後の113円ちょうど前後も、112円40銭前後まで反落＝東京為替 豪ドル円は112円80銭台で利上げの発表を迎え、発表直後に113円ちょうど前後まで上昇。ただ、投票が5対4と僅差で、据え置き主張が4名出たことで、次回の3連続利上げは難しいとの見方も出て、すぐに豪ドル売りに転じ、112.40円前後まで下げた。 AUDJPY112.50