株式会社ＡＺＷＡＹ（本社・東京都新宿区）は、寝具選びに関する意識調査（２０代〜６０代以上の男女３００人を対象）を実施し、１７日に結果を発表した。現在の就寝スタイルについての調査は「ベッド（フレームあり）」と答えた人が５０・７％と最多。以下「敷布団（畳・フローリングに敷く）」が２４・３％、「マットレス直置き（フレームなし）」２０・７％と続いた。寝具一式（ベッドフレーム＋マットレス、敷布団＋マッ