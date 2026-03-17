ＷＢＣで米マイアミ滞在中の日本人に、テニス４大大会優勝経験者がＸ（旧ツイッター）で観戦のお誘いをした。「日本から野球観に来た人たち、ついでにテニスも観に来ない？」と呼びかけたのは、２０２３年全仏オープン混合ダブルス優勝の加藤未唯（ザイマックス）。現在マイアミ・オープンに出場中で「野球場から車で３０分ほどなんよ」と、ＷＢＣの会場ローンデポパークと、大会会場のハードロック・スタジアムが車で３０分ほ