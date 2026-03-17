160.51ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.04エンベロープ1%上限（10日間） 159.35現値 158.4610日移動平均 158.11一目均衡表・転換線 157.0021日移動平均 156.88エンベロープ1%下限（10日間） 156.01100日移動平均 156.01一目均衡表・基準線 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.50一目均衡表・雲（下限） 153.49ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.9