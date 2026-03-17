秋田朝日放送 秋田県内の公立高校入試で一時オンラインの合否確認ができなかったトラブルについて、県教育庁は１６日、アクセス集中でサーバーに負荷がかかったことなどが原因だったと発表しました。 秋田県教育庁は、１３日に行われたオンラインシステムでの公立高校合格発表で不具合が生じたことについて、正しいページが表示されず再読み込みなどでアクセスが集中しサーバーに負荷がかか