◆大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）１敗をキープしてＶ戦線の先頭を走る霧島（音羽山）にとって隆の勝（湊川）は最初の難関といっていいだろう。過去の対戦は６勝１７敗。特に２０１９年の秋場所から２２年の夏場所まで９連敗している。立ち合いの馬力に負けてこれまでは、苦し紛れの引き技に逃げようとして墓穴を掘ってきた。今場所は立ち合いのが当たりがいいから後ろに余裕はあるが、立ち合いを失敗す