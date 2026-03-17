お笑い芸人の狩野英孝が１７日、都内で「ｂｉｂｉｇｏマンドゥ餃子新商品発表会」にモグライダーやタレントの森脇梨々夏と出席した。グローバル韓食ブランド「ｂｉｂｉｇｏ」から新商品が発売されたことに合わせて行われたイベント。「マンドゥ事業部長」として活動する狩野は、新商品の制作過程や魅力についてプレゼンテーションした。オファーを受けて同部長に就任したと明かした狩野だが、以前は韓国のスターなどが歴任し