文化放送・田中博之社長の定例会見が１７日、東京・浜松町の同局で行われ、生島ヒロシ氏がパーソナリティーを務める４月５日スタートの新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）を発表した。昨年１月に発覚したコンプライアンス違反から約１年２か月。生島氏が同局で初のレギュラー番組で活動再開する。「心と体と財布の健康」をテーマに、人生１００年時代をより豊かに生きるためのヒントを提案する。リスナー