味も見た目も大満足のソーセージサンド 朝食の定番・食パンとソーセージで作る、見た目にも楽しいサンドイッチをご紹介します！ 一見むずかしそうに見えますが、挟むだけなので簡単ですよ。 インパクト大の「ソーセージサンド」 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には、「子どもウケ抜群です！」「見た目もかわいいですが、味も最高です」「お弁当にもいいですね」などなど、その特徴的な見た目とおいしさに感激す