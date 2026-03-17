大分県大分市の高校で17日、生徒たちがコーヒーを淹れる専門家であるバリスタから焙煎を学ぶ授業が行われました。 楊志館高校 この授業は大分市の楊志館高校で行われ、調理科の2年生54人が受講しました。講師を務めたのは市内でコーヒー豆の販売店を営み、焙煎技術などを競う全国大会で優勝経験のある椎原渉さんなど2人のバリスタです。 楊志館高校 生徒は椎原さんたち