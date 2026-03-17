東九州自動車道の津久見インターチェンジの料金所が17日からETC専用になりました。 全国の高速道路では管理コストの削減や料金所の職員の人員確保が難しいことなどから従来の料金所をETC専用に移行する取り組みが進んでいます。 津久見料金所 ネクスコ西日本はこの春、関西や九州などで30か所の料金所をETC専用にする計画です。 このうち県内では東九州自動車道の津久見インターチェンジの料金所が