フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が、4月5日開始の文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前5時）でパーソナリティーを務め、仕事復帰することが17日、都内で行われた同局の定例社長会見で発表された。昨年1月27日にコンプライアンス（法令順守）違反でTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を降板して芸能活動を休止して以来、1年2カ月ぶりの仕事復帰となる。今後収録が予定されている。1976年（昭51）にTB