テレビ朝日佐々木亮太アナウンサーが17日、MCを務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。アリにまつわるエピソードで出演者を驚かせた。中国でアリ飼育ブームが起き、アリが高額で取引されているという話題を紹介。若者の間ではSNS上で変わったペットを披露することが流行しており、色つきの栄養液を餌にして体を青く変色させる人がいることなどを伝えた。大下容子アナが「“将来のファーブ