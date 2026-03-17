俳優の石田ゆり子（56）が16日、Instagramを更新。無造作に置かれた雑貨などが並ぶ、生活感あふれる自宅の様子を披露した。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）これまでもInstagramで「2025-2026 秋冬。日々の記録。普段着てるものたち」と紹介した“私服コレクション”や、大好きだという“ヨーロッパの古着”を取り入れたコーディネートなど、私生活でのファッションを披露してきた石田。また「#ハニオ日