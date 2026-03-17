タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の試合を放映しているNetflix（ネットフリックス）がイニング間に流すCMについて言及した。特定の企業名を挙げた上で「俺思うけど、ありとあらゆる周りの人にとってマイナスだったと思うよ」と切り出した。「唯一のプラスは野球は絶対見たくないけど、テレビを消すのも嫌