【竹中知華写真集 Everyday TOMOKA】 3月16日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 集英社は竹中知華さんのデジタル写真集「Everyday TOMOKA」を3月16日に発売した。価格は2,200円。 本書は、ラジオ沖縄アナウンサー・竹中知華さんのデジタル写真集。昨年11月に発売された2026年度のカレンダーブックの使用カットと、アナザーカットを収録している。