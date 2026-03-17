『失恋カルタ』のカルタ商品および書籍（Gakken）の発売が発表された。カルタ商品は2026年5月14日、書籍は2026年6月4日の発売が予定されている。 【写真】「うっかり／名前を呼んで、／不在が増した」『失恋カルタ』を見る MBS／TBSドラマイズムでの実写ドラマ化が発表され、注目を集めている「失恋カルタ」。ドラマ原案は作家としても活躍し、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会のために書き下ろしたオ