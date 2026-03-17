小林薫主演ドラマ『深夜食堂』新シリーズの制作が決定。2026年秋にMBS／TBSドラマイズム枠で放送される。 参考：小林薫が『虎に翼』に与えるこの上ない説得力“真の役者”が司るアンサンブル 全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎の同名コミックを原作に、2009年小林薫主演でドラマ化された本作。以降、深夜ドラマながら国外でも反響を呼び、201