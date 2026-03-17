3月16日、プーマジャパン株式会社は、バスケットボールカテゴリーの最新情報を公開。ラメロ・ボール（シャーロット・ホーネッツ）のシグネチャーモデル『MB.05』のNEWカラーを発表した。 3月1日より販売を開始したのは『MB.05 MIST』。コート上の混沌の中でも冷静に状況を読み切るラメロのプレースタイルを表現した。クリーンなオフホワイトを基調にし