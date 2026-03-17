ステラファーマが後場カイ気配スタート。この日、再発髄膜腫を対象とするＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）用医薬品「ボロファラン（１０Ｂ）」（ＳＰＭ－０１１）に関し、厚生労働省に対し製造販売承認事項の一部変更申請を行ったと発表。これを材料視した買いが入った。大阪医科薬科大学での医師主導治験で実施されたＢＮＣＴの第２相ランダム化比較試験での良好な結果に基づいた薬事申請となる。今年２月に