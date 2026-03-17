「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在で任天堂が「売り予想数上昇」１位となっている。 １７日の東証プライム市場で任天堂が続落。５日に世界同時発売したＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこあポケモン」の累計販売本数が、発売後４日間で２２０万本を突破したと１２日に公表し、足もとで見直し買いが流入した。