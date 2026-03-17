ビューティガレージが３日ぶりに反発している。ＳＢＩ証券が１６日、Ｂガレージの目標株価を従来の２０３０円から２４９０円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。新物流拠点の稼働遅延に伴う物流コストの増加が物販事業の収益圧迫要因となっていると指摘する一方、売上高と顧客基盤の拡大は継続しているとの見方を示し、２７年４月期に構造的な収益回復フェーズに移行すると想定。同証券はＢ