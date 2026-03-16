絵本『きみがいるから』（マイクロマガジン社）の原画展が4月1日（水）から福岡県筑後市ニワノホンヤにて開催される。 【画像】絵本『きみがいるから』の原画展が開催 どんなに落ち込んだ時だってきみ（猫）がいれば大丈夫。きみへの想いをそのまんま一冊の絵本にこめて。愛猫とのかけがえのない毎日を詩情たっぷりに綴った絵本。 発売後即重版した人気絵本『きみがいるから』の原画のほか、貴重な未掲載作品やラフなども