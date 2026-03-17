虹技が大幅高で、昨年来高値を更新している。同社は１６日、テレビ東京系列のドキュメンタリー番組で特集される予定であることを明らかにしており、先回り的な買いが流入しているようだ。 番組名は、テレビ東京系列で２１日の午後６時から６時３０分に放送される「知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～」。同社の７つの鋳造技術や、現在開発中の金属短繊維と樹脂の複合材な