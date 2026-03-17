アドビ株式会社は3月17日（火）、NVIDIAと戦略的パートナーシップを結んだと発表した。次世代「Adobe Firefly」基盤モデルなどでNVIDIAの技術を活用する。 今回のパートナーシップにより、NVIDIAの高度なコンピューティング技術やライブラリを活用した次世代「Adobe Firefly」基盤モデルなどが提供される。モデルはNVIDIAのコンピューティング技術とNVIDIA CUDA-X、NeMoライブラリの上に