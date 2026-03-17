「どこから掃除する？」と悩むのをやめる！生活動線に組み込む“考えない掃除”の仕組み作り12選【脳が疲れない家事】【画像で確認】コンロ周りの油汚れを防ぐための裏技とは？日々、家事に育児に仕事にと全力疾走していると、ふとした瞬間に「あ、もう限界かも……」と感じることがありますよね。それはもしかしたら、体力の限界というよりも、「脳の空き容量」が限界を迎えているサインかもしれません。仕事のタスク、子どもの予