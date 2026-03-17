Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。美しい金髪ポニーテール姿を公開した。 【写真・動画】「ビジュ良すぎ」F1中国GPに参加したStray Kidsフィリックス【写真・動画】韓国への帰国姿 ■Stray KidsフィリックスがF1中国GPに参加 フィリックスは3月15日に中国・上海で行われた『2026 Formula 1 Chinese Grand Prix』に参加。この会場での思い出を、19枚もの写真と動画でアップ