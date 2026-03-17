オリエンタル白石 [東証Ｐ] が3月17日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の32.5億円→27億円(前期は37.1億円)に16.9％下方修正し、減益率が12.5％減→27.3％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の6.1億円→0.6億円(前年同期は9.7億円)に89.0％減額し、減益率が36.7％減→93.0％減に拡大す