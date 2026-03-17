梅の花グループ [東証Ｓ] が3月17日後場(13:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比14.1％減の3億4200万円に減り、通期計画の5億3800万円に対する進捗率は63.6％にとどまり、さらに前年同期の102.6％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常損益は1億9600万円の黒字(前年同期は1000万