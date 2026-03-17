アーレスティ [東証Ｐ] が3月17日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の23億円の黒字→30億円の黒字(前期は28.9億円の赤字)に30.4％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2.2億円の黒字→9.2億円の黒字(前年同期は1.9億円の赤字)に4.2倍増額した計算になる。 業績好調に伴い、今期の年間