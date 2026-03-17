17日13時現在の日経平均株価は前日比182.94円（0.34％）高の5万3934.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1245、値下がりは301、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を27.98円押し上げている。次いでイビデン が24.40円、ＴＤＫ が21.06円、第一三共 が19.80円、三井物 が19.05円と続く。 マイナス寄与度は74.87円の押し下