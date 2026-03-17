2026年3月15日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、台湾の頼清徳（ライ・チンダー）総統が「国民党政府の統治は植民地時代の日本より台湾人民への扱いが悪かった」と批判し、大きな論争を呼んでいると報じた。記事によると、頼総統は「総統直接選挙30周年」のシンポジウムで、台湾の歴代統治者について「心は台湾になかった」と述べた上で、とりわけ国民党政権の統治を日本の植民地支配と比較して批判した。この発