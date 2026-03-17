この記事をまとめると ■スバルが「Performance-B STI concept」をジャパンモビリティショー2025で展示 ■「Performance-B STI concept」をベースとした車両でスバルがスーパー耐久に参戦 ■「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II」と名付けられた 2026年のスーパー耐久は必見！ 突然だが、2025年のジャパンモビリティショーのスバルブースに展示され、大きな反響を呼んだ2台を覚えている人はいるだろうか？ そう。そのうち