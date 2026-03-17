◇NBAレイカーズ100ー92ロケッツ（2026年3月16日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が16日（日本時間17日）に敵地ロケッツ戦で途中出場。6得点3リバウンドをマーク。チームは逆転勝利で今季2度目の6連勝を飾った。前回の試合となった14日（同15日）に本拠地ナゲッツ戦では、得意のジャンプシュートなど6得点4リバウンドをマーク。チームは延長戦残り0.5秒でルカ・ドンチッチがフェイダウェイシュートを決めて5