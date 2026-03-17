実業家のひろゆきこと西村博之氏が17日、自身のXを更新。高市早苗首相の答弁をめぐり、私見を述べた。【動画】高市首相の「命を絶つ子ども」めぐる実際の答弁（当該箇所より）16日の参院予算委員会において、立憲民主党の小沢雅仁参院議員が「総理に伺います。1週間で10人の子どもが命を絶っているということが、現状であります。子どもたちが自らの命を絶つという社会に、未来はないと思います。子どもたちの命を守るために、