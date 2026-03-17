◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月17日ZOZOマリンスタジアム）侍ジャパンに選出され、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参戦していた阪神・佐藤輝明内野手、森下翔太外野手、坂本誠志郎捕手がチーム本隊に合流した。試合前に行われた会見では、世界の舞台での経験を糧に、目前に迫ったシーズン開幕へ向けて決意を新たにした。佐藤輝は「（体調は）問題なく動けるかなと思います」と力強く宣言。ドジ