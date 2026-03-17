女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は18日、第118話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は“昔のわし”だと松野司之介（岡部たかし）が語り、2人は共感。ヘブンは司之介に本心を告白し、2人は“秘密”を守る仲間となった。司之介は、雨清水邸を訪れた錦織丈（杉田雷麟）をその“仲