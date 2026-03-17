WBC(ワールドベースボールクラシック)で侍ジャパンとして戦った菊池雄星投手が自身のInstagramを17日に更新しました。1次ラウンド第2戦の韓国戦で先発に立った菊池投手は初回に3失点を喫しますが、2回以降は立て直し、3回3失点。3回、1アウトに大谷翔平選手が同点ホームランを放つとベンチで菊池投手とハグするシーンがありました。そして準々決勝では3点ビハインドの9回にマウンドに立った菊池投手。先頭にヒットを許すも、その後