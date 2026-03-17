Image: Hyakuseki こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。日曜の朝、コーヒーを飲み終えてからゆったり洗車に取りかかる。コードも水道も不要でペットボトル1本で始められる。「BLT」がある週末は、そんな気軽さから始まります。折りたたみ式高圧洗浄機「BLT」のプロジェクトが終了間近に。本記事では、リマインドも兼ねてこの製品ならではの魅力を