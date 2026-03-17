Photo: ハル たまたま見つけたこの謎の金属リング。一見ガジェットのようなこちらは「Snatch（スナッチ）」（日本での購入価格は税込11,000円）。あらゆる布バッグを“斜めがけ化”できるアイデア商品です。便利そうだし、何より見た目がかっこいいので、期間限定のポップアップで買ってみました。あのストレスから解放された Photo: ハル