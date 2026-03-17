オイシックス新潟アルビレックスBCは17日、井口和朋投手が3月16日付で移籍のため退団したことを発表した。なお、井口はメキシカンリーグのベラクルス・イーグルスにてプレーを続けることが決定している。▼ 井口和朋「この度、3月16日よりメキシカンリーグのベラクルスイーグルスに移籍することになりました。開幕直後でこれからチームで力を合わせて戦っていこうという時期に離れることになり、2月のキャンプから一緒に仕上げて