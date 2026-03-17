日本マクドナルドは、公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」のサービスを拡大し、3月25日から店頭での注文でもポイント付与を開始すると発表した。本サービス拡大により、モバイルオーダーやデリバリーだけでなく、日常の様々な利用シーンでポイントを貯めることが可能になる。リワードプログラム「Myマクドナルド リワード」○店頭カウンターやドライブスルーも対象に「Myマクドナルド リワード」は、マクド