【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の杉浦太陽が3月15日、自身のブログを更新。三男の幸空（こあ）くんとの銭湯ショットを公開した。【写真】45歳5児のパパタレ「大きくなりましたね」銭湯で牛乳イッキ飲みする三男の姿◆杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くんとの銭湯ショット披露杉浦は「こあと銭湯」「男2人銭湯 めちゃ嬉しそうに、お風呂を楽しんでくれたよ」とつづり、幸空くんと2人で銭湯に訪れたことを報告。幸空くんが腰に手を