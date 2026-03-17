作家の乙武洋匡さんが2026年3月16日、「学習障害」をめぐる思いをXにつづり、ネットの注目を集めている。「できないと『サボっている』『努力が足りない』と言われてしまう」乙武さんは、「両手両足のない私に、『鉄棒で逆上がりをやれ』という教師はいないですよね。そして鉄棒ができなくても、『サボっている』『努力が足りない』とは言われません」と切り出し、学習障害を持つ子どもたちをめぐる問題に触れた。「でも、読み書き