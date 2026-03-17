WBC準決勝・イタリアがベネズエラに敗戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク14位のイタリアが同5位のベネズエラに2-4で逆転負け。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪に屈し、史上初の決勝進出を逃した。それでもフランシスコ・セルベリ監督は、戦前の予想を大きく覆す4強入りを果たしたナインを称えた。イタリアの快進撃が