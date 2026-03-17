これは、友人のA子に聞いた神経が理解できない人とのエピソードです。日常の中で繰り返される無神経な言動に我慢してきたA子が、ある出来事をきっかけに黙るのをやめます。その一言が、関係性と立場を大きく変えることになりました。 最初は冗談だと思い込もうとしていた違和感 私にはある集まりで知り合ったE子というママ友がいます。最初は「ハキハキして、裏表のない人なのかな」と思っていました。けれど、顔を合わ